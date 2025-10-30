Экзитпол: Проевропейская партия "Демократы-66" лидирует на выборах в Нидерландах
- 30 октября, 2025
- 00:40
Проевропейская партия "Демократы-66" лидирует на досрочных выборах в парламент Нидерландов с 27 мандатами.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos.
Второй с минимальным отрывом следует крайне правая Партия свободы (25 мест), тройку лидеров замыкает входящая в правящую коалицию праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (23 мандата).
Итоги экзитпола были опубликованы в прямом эфире телеканала NOS.
