    Экзитпол: Проевропейская партия "Демократы-66" лидирует на выборах в Нидерландах

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 00:40
    Экзитпол: Проевропейская партия Демократы-66 лидирует на выборах в Нидерландах

    Проевропейская партия "Демократы-66" лидирует на досрочных выборах в парламент Нидерландов с 27 мандатами.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos.

    Второй с минимальным отрывом следует крайне правая Партия свободы (25 мест), тройку лидеров замыкает входящая в правящую коалицию праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (23 мандата).

    Итоги экзитпола были опубликованы в прямом эфире телеканала NOS.

    Лента новостей