Экзитпол: Проевропейская партия "Демократы-66" лидирует на выборах в Нидерландах

Проевропейская партия "Демократы-66" лидирует на досрочных выборах в парламент Нидерландов с 27 мандатами.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos.

Второй с минимальным отрывом следует крайне правая Партия свободы (25 мест), тройку лидеров замыкает входящая в правящую коалицию праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (23 мандата).

Итоги экзитпола были опубликованы в прямом эфире телеканала NOS.