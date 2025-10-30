İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Exit-poll": Niderlandda keçirilən seçkilərdə "Demokratlar 66" partiyası liderdir

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 03:33
    Exit-poll: Niderlandda keçirilən seçkilərdə Demokratlar 66 partiyası liderdir

    Niderlandda keçirilən parlament seçkilərində ilk proqnozlara əsasən, Avropayönlü "Demokratlar 66" (D66) partiyası öndədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ipsos" tədqiqat mərkəzinin keçirdiyi "exit-poll"un məlumatlarında göstərilib.

    Qeyd olunub ki, sosial-liberal mərkəz partiyası parlamentdəki 150 yerdən 27-sinə sahib olacaq.

    Radikal sağçı Geert Vildersin rəhbərlik etdiyi sağ populist Azadlıq Partiyasının (PVV) 25, liberal yönlü VVD partiyasının isə 23 yer deputat mandatına sahib olacağı ehtimal edilir. Exit-poll nəticələri NOS telekanalında canlı yayımlanıb.

    Xatırladaq ki, 2023-cü il seçkilərində sağ populistlər qalib gəliblər.

    Niderland Seçkilər
    Экзитпол: Проевропейская партия "Демократы-66" лидирует на выборах в Нидерландах

    Son xəbərlər

    03:33

    "Exit-poll": Niderlandda keçirilən seçkilərdə "Demokratlar 66" partiyası liderdir

    Digər ölkələr
    03:02

    Cənubi Koreya tariflərin azaldılması müqabilində ABŞ-yə 350 milyard dollar ödəyəcək

    Digər ölkələr
    02:37

    Kiyevin bir neçə rayonu işıqsız və istiliksiz qalıb

    Digər ölkələr
    02:12

    "Liverpul" öz meydanında böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    01:39

    ÜST: Qlobal istiləşmədən hər dəqiqə bir insan ölür

    Ekologiya
    01:06

    "Sabah" FIBA Çempionlar Liqasında növbəti dəfə məğlub olub

    Komanda
    00:54
    Foto

    Leyla Əliyeva "Hirkan" sənədli filminin təqdimatında iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    00:40

    KİV: "Qızıl Qübbə" raketdən müdafiə sisteminin yaradılması 10-20 il çəkə bilər

    Digər ölkələr
    00:16

    "Melissa" qasırğası 49 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti