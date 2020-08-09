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Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси

Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов.
Другие страны
9 августа 2020 г. 22:27
Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "Мир", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО".

По данным экзитпола, Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов.

Опрос проводился на 320 участках по всей стране и носил анонимный характер. Всего было опрошено 12 340 человек. Ответили на вопросы 67,6% из них. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

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Версия на азербайджанском языке "Exit poll": "Lukaşenko seçkilərdə qalib gəlib

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