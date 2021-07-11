Экзит-полл: шесть партий проходят в парламент Болгарии

Шесть партий проходят в парламент Болгарии, лидирует правоцентристская правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Шесть партий проходят в парламент Болгарии, лидирует правоцентристская правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция BNR со ссылкой на exit poll компании Gallup.

Так, правящая ГЕРБ получает 22,1% голосов. Следом идет партия "Есть такой народ", набирающая 21,5%. На третьей и четвертой строчках расположились Болгарская социалистическая партия (БСП) и "Демократическая Болгария" с 15,1% и 13,7% соответственно. Также в парламент проходят "Движение за права и свободы" (12%), "Поднимайся! Мафию долой!" (4,8%).

В Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени и закрылись в 20.00. В выборах приняли участие 15 партий и восемь коалиций, на 240 депутатских мест претендуют 6 048 кандидатов.