Экзит-полл: шесть партий проходят в парламент Болгарии

Шесть партий проходят в парламент Болгарии, лидирует правоцентристская правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).
Как передает Report, об этом сообщает
Так, правящая ГЕРБ получает 22,1% голосов. Следом идет партия "Есть такой народ", набирающая 21,5%. На третьей и четвертой строчках расположились Болгарская социалистическая партия (БСП) и "Демократическая Болгария" с 15,1% и 13,7% соответственно. Также в парламент проходят "Движение за права и свободы" (12%), "Поднимайся! Мафию долой!" (4,8%).
В Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени и закрылись в 20.00. В выборах приняли участие 15 партий и восемь коалиций, на 240 депутатских мест претендуют 6 048 кандидатов.