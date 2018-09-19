Экстренный саммит по Brexit будет созван в середине ноября

https://report.az/storage/news/b77adeefb0d0d16bcaaf26491145787f/260046e5-de08-4890-bbcd-f47e23342be8_292.jpg
Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Евросовета Дональд Туск намерен в середине ноября созвать экстренный саммит 27 стран-членов сообщества, посвященный переговорам по выходу Великобритании из состава ЕС, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
"Я хотел бы закончить переговоры этой осенью, поэтому я предложу лидерам созвать саммит приблизительно в середине ноября", - заявил он на пресс-конференции в Зальцбурге, где вечером откроется двухдневный неформальный саммит ЕС.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости