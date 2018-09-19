Экстренный саммит по Brexit будет созван в середине ноября

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Евросовета Дональд Туск намерен в середине ноября созвать экстренный саммит 27 стран-членов сообщества, посвященный переговорам по выходу Великобритании из состава ЕС, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы закончить переговоры этой осенью, поэтому я предложу лидерам созвать саммит приблизительно в середине ноября", - заявил он на пресс-конференции в Зальцбурге, где вечером откроется двухдневный неформальный саммит ЕС.