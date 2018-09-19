 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экстренный саммит по Brexit будет созван в середине ноября

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Евросовета Дональд Туск намерен в середине ноября созвать экстренный саммит 27 стран-членов сообщества, посвященный переговорам по выходу Великобритании из состава ЕС, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Я хотел бы закончить переговоры этой осенью, поэтому я предложу лидерам созвать саммит приблизительно в середине ноября", - заявил он на пресс-конференции в Зальцбурге, где вечером откроется двухдневный неформальный саммит ЕС.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi