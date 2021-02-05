Эксперты ВОЗ завершают работу в Китае

Международная группа специалистов под руководством ВОЗ завершает свою работу в Китае и подготовит по итогам проведенной работы подробный отчет.

Международная группа специалистов под руководством ВОЗ завершает свою работу в Китае и подготовит по итогам проведенной работы подробный отчет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Команда заканчивает свою работу, - отметила она. - Специалисты посетили ряд объектов, в том числе Уханьский институт вирусологии, и провели конструктивные беседы с китайскими партнерами".

"По итогам визита будет подготовлен отчет, однако он не даст ответы на все вопросы, - подчеркнула ван Керкхове. - Это только начало. Получаемые ответы порождают новые вопросы. Поэтому нам совершенно точно нужны будут дополнительные исследования". Она заверила, что, когда отчет будет готов, он будет опубликован и размещен в открытом доступе.