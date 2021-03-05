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Эксперты ВОЗ назвали доклад из Уханя несостоятельным

Эксперты ВОЗ назвали доклад из Уханя несостоятельным Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не имели возможно провести в Китае полноценное расследование и выяснить достоверно, как появился коронавирус
Другие страны
5 марта 2021 г. 01:41
Эксперты ВОЗ назвали доклад из Уханя несостоятельным

Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не имели возможно провести в Китае полноценное расследование и выяснить достоверно, как появился коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом заявили в открытом письме 26 ученых ВОЗ.

"Они говорят, что команда ВОЗ, завершившая в прошлом месяце миссию в Ухань — китайский город, где были обнаружены первые известные случаи заболевания, — не имела достаточного доступа для адекватного расследования возможных источников нового коронавируса, в том числе того, ускользнул ли он из лаборатории", — пишет издание, добавляя, что ученые в данном случае лоббируют позицию США, хотя страна недавно ВОЗ покинула.

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Версия на азербайджанском языке ÜST koronavirusun mənbəyi olan Uhana səfər məruzəsini açıqlamaqdan imtina etdi

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