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Экс-сотрудник посольства Британии в ФРГ получил 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

Экс-сотрудник посольства Британии в ФРГ получил 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли в пятницу приговорил к 13 годам и 2 месяцам тюрьмы бывшего сотрудника британского посольства в Берлине Дэвида Смита, признавшего свою вину в шпионаже в пользу России.
Другие страны
17 февраля 2023 г. 15:36
Экс-сотрудник посольства Британии в ФРГ получил 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли в пятницу приговорил к 13 годам и 2 месяцам тюрьмы бывшего сотрудника британского посольства в Берлине Дэвида Смита, признавшего свою вину в шпионаже в пользу России.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

"По первому пункту обвинительного акта я приговариваю вас к тюремному сроку в 6 лет и 2 месяца. По пунктам 2-8 я приговариваю вас к 7 годам тюремного заключения. Вы должны отбыть эти наказания последовательно. Таким образом, общий приговор составляет 13 лет и 2 месяца", - заявил судья Марк Уолл, обращаясь к Смиту.

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Версия на английском языке British embassy guard who spied for Russia jailed for 13 years

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