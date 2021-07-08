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Экс-президентов Кыргызстана Акаева и Бакиева объявили в международный розыск

Экс-президентов Кыргызстана Акаева и Бакиева объявили в международный розыск Бывшие президенты Кырыгызыстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор
Другие страны
8 июля 2021 г. 16:29

Бывшие президенты Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор.

Как передает Report со ссылкой на ТАССМЕ, об этом сообщил на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев.

"По факту расследования дела о Кумторе в розыск объявлены бывшие президенты Акаев и Бакиев", - сказал он. По его словам, фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников.

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