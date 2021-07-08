Экс-президентов Кыргызстана Акаева и Бакиева объявили в международный розыск

Бывшие президенты Кырыгызыстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор

Бывшие президенты Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор.

Как передает Report со ссылкой на ТАССМЕ, об этом сообщил на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев.

"По факту расследования дела о Кумторе в розыск объявлены бывшие президенты Акаев и Бакиев", - сказал он. По его словам, фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников.