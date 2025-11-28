Экс-президента Перу приговорили более чем к 11 годам тюрьмы по делу о мятеже
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 01:49
Перуанский суд приговорил экс-президента страны Педро Кастильо к 11 годам, 5 месяцам и 15 дням лишения свободы по делу о мятеже.
Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RPP.
Аналогичное наказание получила бывший премьер-министр Бетси Чавес, укрывающаяся в посольстве Мексики в Лиме.
7 декабря 2022 года Кастильо попытался распустить Конгресс перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий. Кастильо был задержан. Обвинения в организации мятежа были также предъявлены Чавес.
Последние новости
02:20
Фенербахче сыграл вничью с Ференцварошем в V туре Лиги Европы УЕФАФутбол
02:16
Стартовал IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФАФутбол
01:49
Экс-президента Перу приговорили более чем к 11 годам тюрьмы по делу о мятежеДругие страны
01:11
Хикмет Гаджиев проинформировал членов комитета ЕС о мирной повестке Азербайджана и Зангезурском коридореВнешняя политика
00:56
Румыния закупит у Франции 231 ПЗРК MistralДругие страны
00:54
Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнерстваВнешняя политика
00:21
Нидерланды закупили 100 радаров для отслеживания беспилотниковДругие страны
23:52
Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросыДругие страны
23:31