Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Экс-президента Перу приговорили более чем к 11 годам тюрьмы по делу о мятеже

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 01:49
    Экс-президента Перу приговорили более чем к 11 годам тюрьмы по делу о мятеже

    Перуанский суд приговорил экс-президента страны Педро Кастильо к 11 годам, 5 месяцам и 15 дням лишения свободы по делу о мятеже.

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RPP.

    Аналогичное наказание получила бывший премьер-министр Бетси Чавес, укрывающаяся в посольстве Мексики в Лиме.

    7 декабря 2022 года Кастильо попытался распустить Конгресс перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий. Кастильо был задержан. Обвинения в организации мятежа были также предъявлены Чавес.

    Педро Кастильо тюрьма мятеж

    Последние новости

    02:20

    Фенербахче сыграл вничью с Ференцварошем в V туре Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    02:16

    Стартовал IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    01:49

    Экс-президента Перу приговорили более чем к 11 годам тюрьмы по делу о мятеже

    Другие страны
    01:11

    Хикмет Гаджиев проинформировал членов комитета ЕС о мирной повестке Азербайджана и Зангезурском коридоре

    Внешняя политика
    00:56

    Румыния закупит у Франции 231 ПЗРК Mistral

    Другие страны
    00:54

    Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнерства

    Внешняя политика
    00:21

    Нидерланды закупили 100 радаров для отслеживания беспилотников

    Другие страны
    23:52

    Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросы

    Другие страны
    23:31

    Зеленский: Украину на следующей неделе ждут важные переговоры

    Другие страны
    Лента новостей