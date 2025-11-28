İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Perunun keçmiş prezidentinə 11 ildən artıq həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 02:45
    Perunun keçmiş prezidentinə 11 ildən artıq həbs cəzasına məhkum edilib

    Peru məhkəməsi keçmiş prezident Pedro Kastilonu üsyana görə 11 il 5 ay 15 gün həbs cəzasına məhkum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə RPP radiostansiyası məlumat yayıb.

    Hazırda Meksikanın Limadakı səfirliyində gizlənən keçmiş baş nazir Betsi Çaves də oxşar cəza alıb.

    2022-ci il dekabrın 7-də Kastilo korrupsiya ittihamı ilə impiçmentinə baxılması üçün parlament iclası başlamazdan əvvəl Konqresi buraxmağa cəhd edib. Parlament üzvləri səsverməni ləğv etməyib və prezidentin vəzifəsindən kənarlaşdırılmasını təsdiqləyiblər. Nəticədə Pedro saxlanılıb.

    Экс-президента Перу приговорили более чем к 11 годам тюрьмы по делу о мятеже

