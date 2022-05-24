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Экс-президента Молдовы Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене

Экс-президента Молдовы Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене Антикоррупционная прокуратура Молдовы и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, которого подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.
Другие страны
24 мая 2022 г. 11:49
Экс-президента Молдовы Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе, о государственной измене.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Генпрокуратуры Марианна Кёрпек.

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", - сказала Кёрпек.

Комментируя следственные действия, она сообщила, что во вторник с утра сотрудники Службы информации и безопасности совместно с Антикоррупционной прокуратурой проводят обыски в доме Додона. "Также проводятся обыски в других местах. В общей сложности, обыски проводятся в 12 помещениях. Изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", - отметила Кёрпек.

09.24

Антикоррупционная прокуратура Молдовы и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, которого подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

Как передает Report,об этом сообщила РИА Новости представитель генпрокуратуры Марианна Керпек.

"Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже", - заявила она.

В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Додон встречается с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата отменила данное решение.

Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

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Версия на английском языке Former Moldovan president detained
Версия на азербайджанском языке Moldovanın keçmiş prezidenti saxlanılıb

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