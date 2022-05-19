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Против экс-президента Молдовы возбудили уголовное дело

Против экс-президента Молдовы возбудили уголовное дело Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции в связи с видеозаписью встречи экс-президента Молдовы Игоря Додона и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.
Другие страны
19 мая 2022 г. 03:38
Против экс-президента Молдовы возбудили уголовное дело

Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции в связи с видеозаписью встречи экс-президента Молдовы Игоря Додона и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Как передает Report со ссылкой на издание NewsMaker, об этом заявила представительница Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.

"Сегодня, 18 мая (вчера - ред.), исполняющий обязанности генпрокурора распорядился начать уголовное преследование из-за появившихся в публичном пространстве летом 2019 года видеозаписей", - сказала она.

В 2020 году бывший депутат Юрий Ренице представил журналистам видеозапись, на которой тогдашний лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов "передают пакет президенту Игорю Додону".

Это видео - фрагмент записи переговоров, которые в 2019 году вели Додон и Плахотнюк. По словам Ренице, в этом пакете была большая сумма денег.

В конце июня 2020 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что не будет возбуждать уголовное дело на основании видеозаписей, отметив, что во время проверки не выявила "элементов преступления".

Также там пообещали возобновить проверку, если в будущем прокуратуре предоставят более определенную информацию или более веские доказательства.

Напомним, что накануне, 17 мая, Апелляционная палата Кишинева упразднила решение суда Кишинева не возбуждать дело против Додона и распоряжения бывшего заместителя председателя Антикоррупционной прокуратуры Василия Левицкого.

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Версия на азербайджанском языке Moldovanın keçmiş prezidenti İqor Dodona qarşı cinayət işi açılıb

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