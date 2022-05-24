В доме экс-президента Молдовы Додона идут обыски

Антикоррупционная прокуратура Молдовы и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, которого подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, которого подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

Как передает Report,об этом сообщила РИА Новости представитель генпрокуратуры Марианна Керпек.

"Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже", - заявила она.

В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Додон встречается с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата отменила данное решение.

Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.