    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 22:52
    Экс-президента Бразилии Болсонару признали виновным в заговоре

    Федеральный верховный суд Бразилии признал экс-президента страны Жаира Болсонару виновным в организации заговора с участием военных с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. 

    Как передает Report, об этом свидетельствуют итоги голосования.

    "Прокуратура убедительно доказала, что группа [заговорщиков] под руководством Жаира Мессиаса Болсонару, состоящая из ключевых членов его правительства, вооруженных сил и разведывательных органов, разработала и реализовала <...> план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года", - заявила одна из трех судей Кармен Люсия, поддержавших обвинительный приговор.

    Ранее решение поддержали судьи Алешандри ди Морайс и Флавиу Дину, после чего судья Луис Фукс отдал свой голос в пользу оправдания экс-лидера республики. 

