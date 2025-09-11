Экс-президента Бразилии Болсонару признали виновным в заговоре

Федеральный верховный суд Бразилии признал экс-президента страны Жаира Болсонару виновным в организации заговора с участием военных с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют итоги голосования.

"Прокуратура убедительно доказала, что группа [заговорщиков] под руководством Жаира Мессиаса Болсонару, состоящая из ключевых членов его правительства, вооруженных сил и разведывательных органов, разработала и реализовала <...> план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года", - заявила одна из трех судей Кармен Люсия, поддержавших обвинительный приговор.

Ранее решение поддержали судьи Алешандри ди Морайс и Флавиу Дину, после чего судья Луис Фукс отдал свой голос в пользу оправдания экс-лидера республики.