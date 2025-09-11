Braziliyanın keçmiş prezidenti Bolsonaru sui-qəsddə təqsirli bilinib
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 23:10
Braziliya Federal Ali Məhkəməsi keçmiş prezident Jair Bolsonaronu hazırkı dövlət başçısı Luiz İnasio Lula da Silvanın hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını almaq üçün hərbçilərin iştirakı ilə sui-qəsd təşkil etməkdə təqsirli bilib.
"Report"un məlumatına görə, bunu səsvermənin nəticələri sübut edir.
"Prokurorluq inandırıcı şəkildə sübut etdi ki, Jair Messias Bolsonaronun başçılıq etdiyi bir qrup 2022-ci il seçkilərindən sonra hakimiyyətin qanuni ötürülməsinə xələl gətirmək məqsədi ilə demokratik təsisatlara hücum planı hazırlayıb həyata keçiriblər", - hökmdə deyilir.
