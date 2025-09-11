Braziliyanın keçmiş prezidenti Bolsonaru sui-qəsddə təqsirli bilinib

İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Braziliya Federal Ali Məhkəməsi keçmiş prezident Jair Bolsonaronu hazırkı dövlət başçısı Luiz İnasio Lula da Silvanın hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını almaq üçün hərbçilərin iştirakı ilə sui-qəsd təşkil etməkdə təqsirli bilib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu səsvermənin nəticələri sübut edir.

    "Prokurorluq inandırıcı şəkildə sübut etdi ki, Jair Messias Bolsonaronun başçılıq etdiyi bir qrup 2022-ci il seçkilərindən sonra hakimiyyətin qanuni ötürülməsinə xələl gətirmək məqsədi ilə demokratik təsisatlara hücum planı hazırlayıb həyata keçiriblər", - hökmdə deyilir.

    Экс-президента Бразилии Болсонару признали виновным в заговоре

