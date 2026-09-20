Экс-президент Чили Бачелет отказалась от борьбы за пост генсека ООН

Экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет объявила об отказе от выдвижения на пост генерального секретаря ООН.

Как передает Report, об этом Бачелет заявила в видеоролике, опубликованном в Instagram.

"Сегодня я объявляю о своем решении не продолжать борьбу за пост генерального секретаря ООН", - сказала она.

Бачелет поблагодарила президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и президента Мексики Клаудию Шейнбаум за выдвижение и поддержку ее кандидатуры.

"Я не жалею, что приняла этот великий вызов. Мы внесли свой вклад в то, чтобы в глобальной дискуссии утвердилась мысль о том, что следующим генеральным секретарем должна стать женщина из Латинской Америки, человек по-настоящему независимый и преданный принципам Устава организации, который будет твердо отстаивать их перед государствами, независимо от их размера или мощи", - сказала она.

На пост генерального секретаря ООН продолжают претендовать генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), бывший президент Сенегала Маки Саль, экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и экс-посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки.