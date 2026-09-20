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    Экс-президент Чили Бачелет отказалась от борьбы за пост генсека ООН

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 03:24
    Экс-президент Чили Бачелет отказалась от борьбы за пост генсека ООН

    Экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет объявила об отказе от выдвижения на пост генерального секретаря ООН.

    Как передает Report, об этом Бачелет заявила в видеоролике, опубликованном в Instagram.

    "Сегодня я объявляю о своем решении не продолжать борьбу за пост генерального секретаря ООН", - сказала она.

    Бачелет поблагодарила президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и президента Мексики Клаудию Шейнбаум за выдвижение и поддержку ее кандидатуры.

    "Я не жалею, что приняла этот великий вызов. Мы внесли свой вклад в то, чтобы в глобальной дискуссии утвердилась мысль о том, что следующим генеральным секретарем должна стать женщина из Латинской Америки, человек по-настоящему независимый и преданный принципам Устава организации, который будет твердо отстаивать их перед государствами, независимо от их размера или мощи", - сказала она.

    На пост генерального секретаря ООН продолжают претендовать генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), бывший президент Сенегала Маки Саль, экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и экс-посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Мишель Бачелет
    Çilinin sabiq prezidenti BMT-nin Baş katibi postu uğrunda mübarizədən geri çəkilib

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