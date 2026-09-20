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    Çilinin sabiq prezidenti BMT-nin Baş katibi postu uğrunda mübarizədən geri çəkilib

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 04:16
    Çilinin sabiq prezidenti BMT-nin Baş katibi postu uğrunda mübarizədən geri çəkilib

    Çilinin sabiq prezidenti və BMT-nin insan hüquqları üzrə keçmiş ali komissarı Mişel Baçelet BMT-nin Baş katibi postuna namizədliyindən imtina etdiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baçelet "Instagram"da paylaşılan videoçarxda bildirib.

    "Bu gün mən BMT-nin Baş katibi postu uğrunda mübarizəni davam etdirməmək qərarımı elan edirəm", - o bildirib.

    Baçelet Braziliya Prezidenti Luis İnasio Lula da Silvaya və Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbauma onun namizədliyini irəli sürdüklərinə və dəstəklədiklərinə görə təşəkkür edib.

    BMT-nin Baş katibi postuna Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (BAEA) baş direktoru Rafael Qrossi (Argentina), BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının (UNCTAD) baş katibi Rebeka Qrinspan (Kosta-Rika), Seneqalın sabiq prezidenti Maki Sal, Ekvadorun keçmiş xarici işlər naziri və sabiq müdafiə naziri Mariya Fernanda Espinosa Qarses, Qayananın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Karolin Rodriqes-Birket və Ekvadorun ABŞ və Fransadakı keçmiş səfiri İvonn Baki iddia etməkdə davam edirlər.

    Mişel Baçelet Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Экс-президент Чили Бачелет отказалась от борьбы за пост генсека ООН

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