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Экс-президент Афганистана назвал провалом миссию НАТО в стране

Экс-президент Афганистана назвал провалом миссию НАТО в стране Бывший президент Афганистана (2004-2014 годы) Хамид Карзай считает провальными итоги 20-летней миссии НАТО в стране, поскольку за эти годы ситуация с терроризмом в регионе изменилась в худшую сторону
Другие страны
1 июля 2021 г. 04:00
Экс-президент Афганистана назвал провалом миссию НАТО в стране
Хамид Карзай

Бывший президент Афганистана (2004-2014 годы) Хамид Карзай считает провальными итоги 20-летней миссии НАТО в стране, поскольку за эти годы ситуация с терроризмом в регионе изменилась в худшую сторону.

Как передает Report, соответствующее мнение политик выразил в интервью британской газете The Times.

"Страна охвачена ужасом, она в отчаянном положении. Посмотрите вокруг: у нас разруха, страна находится в состоянии конфликта, население Афганистана вынуждено страдать. Почему действия США и НАТО в Афганистане привели к такому результату? Те, кто пришел в страну 20 лет назад во имя борьбы с экстремизмом и терроризмом, не справились с поставленной задачей. Под их наблюдением экстремизм в Афганистане лишь расцвел. Это то, что я называю провалом", - сказал Карзай.

По его словам, присутствие войск НАТО в Афганистане должно было стать "стабилизирующим фактором", однако этого не произошло, поскольку военнослужащие, участвовавшие в миссии альянса, "вторгались в афганские деревни, обстреливали мирных жителей или врывались в дома граждан по ночам и убивали их семьи". "Для США и НАТО настало время уйти. Будет ли осуществляться вывод войск разумно или нет - это другой вопрос. Они должны были уставить мир после себя, но они не сделали этого", - отметил бывший президент Афганистана.

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