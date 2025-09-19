Экс-премьеру Непала наложили 12 швов после нападения протестующих

Бывший премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба, избитый протестующими в ходе недавних массовых беспорядков, останется в больнице еще на несколько дней. Ему наложили 12 швов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель возглавляемой Деубой партии "Непальский конгресс" Мин Бишвакарма.

"Врачи сообщили, что ему наложили 12 швов на голову и он испытывает дискомфорт при разговоре и головокружение [в положении] стоя. По этим причинам он еще не выписан из больницы и останется там еще на несколько дней", - приводит его слова новостной портал Nepal News. Как сообщается, политик получил травмы верхней части шеи.

Деуба неоднократно занимал пост премьер-министра Непала, последний раз на этой должности он находился с 2021 по 2022 год.

Отметим, что премьер и его супруга Арзу Рана Деуба, возглавлявшая на тот момент МИД Непала, были избиты протестующими в столице страны.

Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились.