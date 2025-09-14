В Непале число погибших в массовых беспорядках превысило 70 человек
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 11:23
Жертвами массовых беспорядков в Непале стали более 70 человек.
Как передает Report со ссылкой на портал Nepal News, об этом сообщили представители местных властей.
"Всего погибли 72 человека. Еще 191 пострадавший в настоящее время получает медицинскую помощь в различных больницах и медицинских учреждениях по всей стране", - заявил представитель правительства Экнараян Арьял.
По его словам, гибель людей произошла во время протестов 8 сентября, а также в результате последующих поджогов и беспорядков 9 сентября.
