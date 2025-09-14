Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    В Непале число погибших в массовых беспорядках превысило 70 человек

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 11:23
    В Непале число погибших в массовых беспорядках превысило 70 человек

    Жертвами массовых беспорядков в Непале стали более 70 человек.

    Как передает Report со ссылкой на портал Nepal News, об этом сообщили представители местных властей.

    "Всего погибли 72 человека. Еще 191 пострадавший в настоящее время получает медицинскую помощь в различных больницах и медицинских учреждениях по всей стране", - заявил представитель правительства Экнараян Арьял.

    По его словам, гибель людей произошла во время протестов 8 сентября, а также в результате последующих поджогов и беспорядков 9 сентября. 

