В Непале число погибших в массовых беспорядках превысило 70 человек

Жертвами массовых беспорядков в Непале стали более 70 человек.

Как передает Report со ссылкой на портал Nepal News, об этом сообщили представители местных властей.

"Всего погибли 72 человека. Еще 191 пострадавший в настоящее время получает медицинскую помощь в различных больницах и медицинских учреждениях по всей стране", - заявил представитель правительства Экнараян Арьял.

По его словам, гибель людей произошла во время протестов 8 сентября, а также в результате последующих поджогов и беспорядков 9 сентября.