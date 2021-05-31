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Экс-премьера Кыргызыстана задержали по подозрению в коррупции

Экс-премьера Кыргызыстана задержали по подозрению в коррупции Бывший премьер-министр Кыргызыстана Омурбек Бабанов задержан по подозрению в коррупции.
Другие страны
31 мая 2021 г. 15:36
Экс-премьера Кыргызыстана задержали по подозрению в коррупции
Омурбек Бабанов

Бывший премьер-министр Кыргызыстана Омурбек Бабанов задержан по подозрению в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"На основании полученных в ходе следствия доказательств 31 мая 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч. 2 ("Коррупция") УК КР, был задержан экс-премьер Омурбек Бабанов", - заявили в пресс-службе.

Расследование дела в отношении Бабанова велось по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор.

17 мая ГКНБ возбудил 4 уголовных дела в отношении представителей компании "Кумтор голд компани", которая занимается в республике разработкой месторождения Кумтор. По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, дела в том числе расследуются по фактам нарушения правил обращения с опасными веществами, загрязнения земли и атмосферы, уничтожения ледников, а также нарушений, связанных с налоговым и страховым законодательством.

Также бывший председатель парламента Кыргызыстана и брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков задержан по подозрению в коррупции.

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