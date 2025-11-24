Экс-премьер Британии Кэмерон сообщил об излечении от рака

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    • 24 ноября, 2025
    • 05:15
    Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что прошел курс лечения от рака предстательной железы.

    Как передает Report, об этом политик, возглавлявший правительство с 2010 по 2016 год, рассказал в интервью газете The Times.

    59-летний Кэмерон сообщил, что в 2024 году решил сделать скрининговый тест для раннего выявления заболевания простаты после того, как услышал по радио историю о том, как раннее выявление подобной проблемы увеличивает шансы излечения. Анализ и дополнительные тесты, проведенные экс-лидером Консервативной партии подтвердили, что речь идет об онкологии.

    После этого в июне 2025 года политик прибег к "фокальной" терапии, при которой электрические импульсы для уничтожения раковых клеток подаются при помощи игл. Лечение оказалось успешным. "Это было большое облегчение. Это был замечательный момент", - рассказал Кэмерон.

    "Я не особенно люблю обсуждать свои личные интимные проблемы со здоровьем, но чувствую, что должен сделать это, - заявил Кэмерон. - Давайте будем честны: мужчины не очень любят обсуждать свое здоровье. Мы склонны все откладывать. Нам неловко говорить о таких вещах, как простата, потому что это тесно связано с сексуальным здоровьем и всем остальным. Я подумал: раз уж это случилось со мной, то я должен высказать свою позицию и поддержать других".

    Бывший премьер воспользовался интервью, чтобы выразить свою поддержку целевой программе скрининга мужчин на рак предстательной железы.

