Britaniyanın keçmiş baş naziri xərçəng xəstəliyindən müalicə olunur

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 05:42
    Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Devid Kemeron prostat xərçəngi xəstəliyindən müalicə aldığını açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, 2010-2016-cı illərdə Baş nazir vəzifəsində çalışmış siyasətçi bu barədə "The Times" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    59 yaşlı Kemeron 2024-cü ildə belə problemin erkən aşkarlanmasının müalicə şansını necə artırdığı barədə radio süjetini eşitdikdən sonra prostat xərçəngi xəstəliyinin erkən aşkarlanması üçün skrininq testindən keçmək qərarına gəldiyini açıqlayıb. Mühafizəkarlar Partiyasının keçmiş liderinin tibbi analizləri və əlavə testlər onun xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini təsdiqləyib.

    Bundan sonra, 2025-ci ilin iyun ayında siyasətçi xərçəng hüceyrələrini məhv etmək məqsədilə elektrik impulsları ötürmək üçün iynələrdən istifadə edən "fokal" terapiyadan keçdi. Müalicə uğurlu olub. "Bu, böyük yüngülləşmə idi. Bu, gözəl bir an idi", - Kemeron deyib.

    "Şəxsi intim sağlamlıq problemlərimi müzakirə etməyi xüsusən sevmirəm, amma hiss edirəm ki, etməliyəm", - Kemeron deyib. "Gəlin səmimi olaq: kişilər sağlamlıqları haqqında danışmağı xoşlamırlar".

    Biz adətən işləri təxirə salırıq. Prostat vəzi kimi şeylər haqqında danışmaqdan utanırıq, çünki bu, cinsi sağlamlıq və hər şeylə çox sıx bağlıdır. Düşündüm: bu, mənim başıma gəldiyindən, səsimi çıxarıb başqalarını dəstəkləməliyəm", - o əlavə edib.

    Keçmiş baş nazir müsahibədən kişilər üçün hədəflənmiş prostat xərçəngi xəstəliyinin müayinəsi proqramını dəstəklədiyini ifadə etmək üçün istifadə edib.

