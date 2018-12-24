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    Экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа приговорили к семи годам тюрьмы

    Ему также придется выплатить штраф в $2,5 млн

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к семи годам тюрьмы в рамках дела о коррупции. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение по данному делу вынес в понедельник Антикоррупционный суд Исламабада.

    В ходе прошедших 24 декабря слушаний было рассмотрено два отдельных дела, касавшихся отмывания денег и коррупции: дело стального комбината Al-Azizia и инвестиционной фирмы Flagship Investment. Решением суда по первому обвинению Шариф приговорен к семи годам, а также денежному штрафу в размере $2,5 млн. По второму разбирательству премьер-министр был оправдан.

    Всего против Шарифа было возбуждено три уголовных дела о коррупции. Первое судебное разбирательство было завершено 6 июля 2018 года. Тогда Шарифа приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере $8 млн. 

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