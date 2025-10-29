Экс-посол Южной Кореи снова назначен главой дипмиссии в Москве
- 29 октября, 2025
- 11:02
Бывший посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ снова назначен на пост главы дипмиссии в Москве.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, распоряжение опубликовано на сайте МИД Южной Кореи.
Он занимал должность главы посольства Южной Кореи в РФ с мая 2019 года по август 2022 года при президенте Мун Чжэ Ине. Сок Пэ также занимал различные посты в посольствах Южной Кореи в РФ и Казахстане, работал генеральным консулом в Санкт-Петербурге.
