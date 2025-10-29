Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Экс-посол Южной Кореи снова назначен главой дипмиссии в Москве

    • 29 октября, 2025
    • 11:02
    Бывший посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ снова назначен на пост главы дипмиссии в Москве.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, распоряжение опубликовано на сайте МИД Южной Кореи.

    Он занимал должность главы посольства Южной Кореи в РФ с мая 2019 года по август 2022 года при президенте Мун Чжэ Ине. Сок Пэ также занимал различные посты в посольствах Южной Кореи в РФ и Казахстане, работал генеральным консулом в Санкт-Петербурге.

