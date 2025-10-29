İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Cənubi Koreya Moskvada diplomatik missiyaya rəhbər təyin edib

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2025
    • 11:23
    Cənubi Koreyanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Li Sok Pe yenidən Moskvada diplomatik missiya rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən məlumatına görə, sərəncam Cənubi Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında dərc edilib.

    O, 2019-cu ilin mayından 2022-ci ilin avqustuna qədər Cənubi Koreyanın Rusiyadakı səfiri vəzifəsini tutub. Li Sok Pe, həmçinin Cənubi Koreyanın Rusiya və Qazaxıstandakı səfirliklərində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb, Sankt-Peterburqda baş konsul işləyib.

    Cənubi Koreya Rusiya Qazaxıstan Səfir
