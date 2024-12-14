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Экс-глава Минобороны Бразилии отверг обвинения в заговоре против Лулы да Силвы

Экс-глава Минобороны Бразилии отверг обвинения в заговоре против Лулы да Силвы Бывший министр обороны Бразилии (2021-2022) Уолтер Брага Нетту отрицает обвинения в попытке переворота в 2022 года с целью сорвать инаугурацию действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность с 1 января 2023 года. Чиновни
Другие страны
14 декабря 2024 г. 17:12
Экс-глава Минобороны Бразилии отверг обвинения в заговоре против Лулы да Силвы

Бывший министр обороны Бразилии (2021-2022) Уолтер Брага Нетту отрицает обвинения в попытке переворота в 2022 года с целью сорвать инаугурацию действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность с 1 января 2023 года. Чиновника, входившего в администрацию экс-президента Жаира Болсонару (2019-2022), сегодня утром задержали правоохранительные органы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета O Globo.

"Это никогда не было переворотом, не говоря уже о заговоре с целью убийства кого-либо", - сказал он. Как заявил бывший министр, он "всегда ставил во главу угла этические и моральные нормы при поиске правовых и конституционных решений".

Ранее портал G1 сообщил, что полиция задержала Брага Нетту в Рио-де-Жанейро. Экс-министр был кандидатом в вице-президенты страны в 2022 году, когда вместе с Болсонару, добивавшимся переизбрания, потерпел во втором туре поражение от Лулы да Силвы и избранного вице-президента Жералду Алкмина.

19 ноября Федеральная полиция Бразилии начала против Болсонару и нескольких офицеров расследование по подозрению в создании организованной преступной группировки и попытке переворота после неудачи на выборах 2022 года. Как следует из отчета ведомства, заговорщики хотели сорвать запланированную на 1 января 2023 года инаугурацию Лулы да Силвы.

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