Экс-глава антитеррористического центра США Кент: Иран не был на грани получения ЯО

Бывший глава контртеррористического центра США Джозеф Кент заявил, что Иран не был близок к созданию ядерного оружия.

Как передает Report, в беседе с американским журналистом Такером Карслоном бывший чиновник аппарата директора Национальной разведки США подчеркнул, что Тегеран не находился на грани получения ядерного оружия ни на момент начала масштабной военной операции США "Эпическая ярость" (Epic Fury), ни перед тем, как американские вооруженные силы в июне 2025 года нанесли серию ударов по ядерным объектам Исламской Республики.

Он демонстративно покинул свой пост из-за принципиального несогласия с военной кампанией против Ирана.

"Нет, они не были на грани этого три недели назад, когда все началось. В июне также не были. У иранцев есть религиозное предписание - фетва, запрещающая разработку ядерного оружия", - заявил Кент.

Экс-чиновник также подчеркнул, что Вашингтон мог бы повлиять на Израиль и не допустить атаки против Ирана, в результате которой США оказались втянуты в конфликт на Ближнем Востоке.

"В данной ситуации <...> именно Израиль стал движущей силой решения о проведении [военной операции], которая, как мы понимали, повлечет за собой цепочку событий, т.е. ответ Ирана. Думаю, у нас было несколько возможных вариантов действий. Мы могли просто сказать Израилю: "Нет, вы не сделаете этого, а если сделаете, то мы лишим вас кое-чего". Я считаю, это нормально, что мы обеспечиваем защиту Израилю, но раз мы предоставляем средства для этой защиты, то мы вправе диктовать им условия касательно времени начала наступления", - сказал он.

Ранее журналист портала Semafor Шелби Тэлкотт сообщила со ссылкой на источники, что ФБР начало расследование в отношении Джо Кента.

"В отношении Джо Кента ведется расследование ФБР в связи с возможными утечками засекреченной информации", - написала она в X.