    Экс-генсек НАТО назвал крупнейшее поражение альянса

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 05:47
    НАТО понесло крупнейшее поражение, когда страны - члены альянса решили вывести свои войска из Афганистана.

    Как передает Report, об этом в интервью газете The Sunday Times заявил бывший генеральный секретарь блока, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

    "Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением, поскольку многие люди пострадали", - сказал экс-генсек.

    Столтенберг добавил, что НАТО хотело обеспечить свободный и демократический мир в Афганистане. Однако реализация подобного плана путем использования военной силы оказалась слишком тяжелой, подчеркнул министр.

    Он также заявил, что Североатлантический альянс не начнет третью мировую войну с Россией из-за Украины. По его словам, во время разговора с президентом республики Владимиром Зеленским в феврале 2022 года он заявил, что введение бесполетной зоны над страной невозможно, поскольку это могло бы привести к прямому военному столкновению с РФ.

