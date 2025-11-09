İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    NATO-nun keçmiş baş katibi alyansın ən böyük məğlubiyyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 06:34
    NATO-nun keçmiş baş katibi alyansın ən böyük məğlubiyyətini açıqlayıb

    NATO üzv ölkələr qoşunlarını Əfqanıstandan çıxarmaq qərarına gəldikdə ən böyük məğlubiyyətini yaşayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə alyansın keçmiş baş katibi, Norveçin maliyyə naziri Yens Stoltenberq "The Sunday Times" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    "Bu, NATO-nun ən böyük məğlubiyyətidir. Amma inanıram ki, Əfqanıstanı tərk etmək ağrılı olsa da, düzgün qərar idi, çünki çoxlu sayda insan əziyyət çəkdi", - keçmiş baş katib deyib.

    Stoltenberq əlavə edib ki, NATO Əfqanıstanda azad və demokratik sülhü təmin etmək istəyib. Lakin belə planı hərbi güc vasitəsilə həyata keçirmək çox çətin olub.

    O, həmçinin bildirib ki, Şimali Atlantika Alyansı Ukraynaya görə Rusiya ilə Üçüncü Dünya müharibəsinə başlamayacaq. Stoltenberqin sözlərinə görə, o, 2022-ci ilin fevralında Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə söhbəti zamanı ölkə üzərində uçuşa qadağan zonasının tətbiqinin qeyri-mümkünlüyünü, bunun birbaşa Rusiya ilə hərbi qarşıdurmaya səbəb ola biləcəyini bildirib.

    NATO Yens Stoltenberq məğlubiyyət
    Экс-генсек НАТО назвал крупнейшее поражение альянса

    Son xəbərlər

    06:34

    NATO-nun keçmiş baş katibi alyansın ən böyük məğlubiyyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:02
    Foto

    Nyu-York meri 8 noyabrı Azərbaycanın Zəfər Günü kimi tanıyıb

    Xarici siyasət
    05:47

    Pentaqon Avropaya B-52H strateji bombardmançı təyyarələri göndərib

    Digər ölkələr
    05:26
    Foto

    Filarmoniyada Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    İncəsənət
    05:01
    Foto

    Rəsul İbrahimov: Xaqan Əhmədin şahmatda daha böyük qələbələri irəlidədir

    Fərdi
    04:27

    ABŞ 2008-ci ildən ilk dəfə Boliviyaya səfir göndərəcək

    Digər ölkələr
    04:09

    Antuan Qrizmann Messinin La Liqadakı rekordunu qırıb

    Futbol
    03:39
    Foto

    Azərbaycan şahmatçısı: Avropa çempionatındakı qələbəmi Zəfər Gününə həsr edirəm

    Fərdi
    03:25

    Suriya Prezidenti ABŞ-yə rəsmi səfər edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti