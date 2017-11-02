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    Экс-члены правительства Каталонии прибыли в суд для дачи показаний

    Фигуранты дела обвиняются, в частности, в мятеже и растрате бюджетных средств

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/  Бывшие члены каталонского женералитата (исполнительной власти) Каталонии  прибыли в здание Национальной судебной коллегии в Мадриде для дачи показаний в рамках расследования попыток добиться независимости от Испании, сообщает Report со ссылкой на  газету El Pais.

    В частности, в суд прибыл бывший замглавы женералитата Ориол Жункерас.

    По информации El Pais, повестки в суд в рамках этого дела были направлены экс-главе женералитата Карлесу Пучдемону и 13 бывшим членам его правительства. Большинство этих людей решили явиться в суд: исключение составляют находящиеся в Бельгии Пучдемон и четверо его соратников.

    Ожидается, что слушания в Национальной судебной коллегии пройдут сегодня и завтра. Параллельно с этим перед Верховным судом Испании в рамках расследования должны будут предстать несколько членов парламента Каталонии.

    Фигуранты дела обвиняются, в частности, в мятеже и растрате бюджетных средств.

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