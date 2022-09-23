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Экоактивисты Fridays For Future проводят масштабное шествие в центре Рима

Экоактивисты Fridays For Future проводят масштабное шествие в центре Рима Несколько тысяч сторонников движения в защиту климата Fridays For Future, в основном школьники и студенты, проводят манифестацию в Риме в пятницу, за два дня до проведения в Италии парламентских выборов.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 13:16
Экоактивисты Fridays For Future проводят масштабное шествие в центре Рима

Несколько тысяч сторонников движения в защиту климата Fridays For Future, в основном школьники и студенты, проводят манифестацию в Риме в пятницу, за два дня до проведения в Италии парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 10:30 по местному времени колонна людей начала движение в сопровождении полиции с площади Республики в сторону проспекта Императорских форумов. Участники манифестации скандируют: "Если ситуация не изменится, то будет серьезная борьба".

"Предыдущее правительство не отнеслось с надлежащим вниманием к климатическим вопросам, от нового мы ожидаем, что в центре его повестки будут потребности граждан, экологический переход. Власти должны серьезно заняться проблемами климата", - сказал представитель Fridays For Future Italia.

В масштабном шествии принимают участие также представители профсоюзов. Манифестация проходит без инцидентов. Аналогичные акции проходят в пятницу примерно в 70 итальянских городах.

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Версия на английском языке Fridays For Future eco-activists rally in Rome

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