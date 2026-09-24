Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    ЕК: Россия как член G20 имеет право участвовать во встречах "двадцатки"

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 14:52
    ЕК: Россия как член G20 имеет право участвовать во встречах двадцатки

    Европейская комиссия заявила, что Россия как член G20 имеет право участвовать во встречах "двадцатки", комментируя приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в США.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Олаф Гилл.

    "Россия остается членом G20. Поэтому она имеет право участвовать во встречах G20, в том числе на уровне министров и лидеров", - заявил он.

    При этом он отметил, что ЕС продолжит использовать встречи G20 для осуждения российского вторжения в Украину и призывов к прекращению войны независимо от состава участников конкретной встречи.

    Ранее США пригласили Путина принять участие в саммите G20.

    Олаф Гилл Владимир Путин Российско-украинский конфликт Большая двадцатка (G20) Европейский союз (ЕС)
    Avropa Komissiyası Rusiyanın G20 görüşlərində iştirak hüququnu təsdiqləyib
    European Commission confirms Russia's right to participate in G20 meetings
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    21:16

    НАТО наращивает обмен разведывательной информацией

    Другие страны
    21:04

    Эрдоган: Турция ожидает от США конкретных шагов по вопросу возвращения в программу F-35

    В регионе
    20:55

    Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили укрепление многостороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    20:48

    Бочоришвили: Грузия привержена мирному урегулированию конфликта с Россией

    В регионе
    20:39

    АБА прокомментировала информацию о введении ограничений на продажу дебетовых карт

    Финансы
    20:34

    Французская актриса Марина Влади умерла на 88 году жизни

    Шоу-бизнес
    20:24

    Бочоришвили: Продвижения в мирном процессе Баку и Еревана важны для всего Южного Кавказа

    Внешняя политика
    20:13
    Видео

    Число погибших военных в Мангистауской области возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    20:05

    Байрамов подтвердил поддержку Палестины и обсудил подготовку к саммиту ОИС в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей