ЕК: Россия как член G20 имеет право участвовать во встречах "двадцатки"
Другие страны
- 24 сентября, 2026
- 14:52
Европейская комиссия заявила, что Россия как член G20 имеет право участвовать во встречах "двадцатки", комментируя приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в США.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Олаф Гилл.
"Россия остается членом G20. Поэтому она имеет право участвовать во встречах G20, в том числе на уровне министров и лидеров", - заявил он.
При этом он отметил, что ЕС продолжит использовать встречи G20 для осуждения российского вторжения в Украину и призывов к прекращению войны независимо от состава участников конкретной встречи.
Ранее США пригласили Путина принять участие в саммите G20.
Avropa Komissiyası Rusiyanın G20 görüşlərində iştirak hüququnu təsdiqləyib
European Commission confirms Russia's right to participate in G20 meetings
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