ЕК: Россия как член G20 имеет право участвовать во встречах "двадцатки"

Европейская комиссия заявила, что Россия как член G20 имеет право участвовать во встречах "двадцатки", комментируя приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в США.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Олаф Гилл.

"Россия остается членом G20. Поэтому она имеет право участвовать во встречах G20, в том числе на уровне министров и лидеров", - заявил он.

При этом он отметил, что ЕС продолжит использовать встречи G20 для осуждения российского вторжения в Украину и призывов к прекращению войны независимо от состава участников конкретной встречи.

Ранее США пригласили Путина принять участие в саммите G20.