    ЕК предлагает возобновить полноценное соглашение о сотрудничестве с Сирией

    Европейская комиссия (ЕК) предложила полностью возобновить действие Соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сирией, что знаменует новый этап в отношениях сторон.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, Соглашение о сотрудничестве между ЕС и Сирией действовало с 1978 года, но было частично приостановлено в 2011 году из-за систематических репрессий и серьезных нарушений прав человека со стороны режима экс-президента Сирии Башара Асада.

    Инициатива о полноценном возобновлении соглашения последовала после объявления главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в начале 2026 года о новой рамочной модели взаимодействия с Сирией.

    "В рамках этого подхода Евросоюз намерен усилить поддержку мирного и инклюзивного переходного процесса под руководством самих сирийцев, продолжить оказание гуманитарной помощи и содействовать восстановлению экономики страны", - говорится в сообщении.

    Это решение - следующий шаг вслед за отменой всех экономических санкций ЕС в отношении Сирии в мае 2025 года и визитом фон дер Ляйен в Дамаск в январе 2026 года.

    В ходе визита были обозначены три ключевых направления обновленного сотрудничества: формирование нового политического партнерства, расширение торгово-экономических связей и предоставление финансовой помощи в размере около 620 млн евро на 2026–2027 годы, включая гуманитарную поддержку и меры раннего восстановления.

    Предложение Еврокомиссии должно пройти утверждение Совета ЕС. "Инициатива рассматривается как важный политический сигнал в преддверии заседания Диалога высокого уровня ЕС–Сирия, запланированного на 11 мая 2026 года", - указали в ЕК.

