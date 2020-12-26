ЕК опубликовала соглашение с Великобританией по Brexit на 1 246 страниц

Текст был готов к публикации 25 декабря, но его открыли после католического Рождества, "чтобы не осложнять праздники" экспертному, медийному и политическому сообществу

Еврокомиссия опубликовала полный текст проекта Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после завершения процесса выхода этой страны из состава сообщества (Brexit), переходный период в рамках которого закончится 31 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,текст документа, объем которого составляет 1 246 страниц, опубликован в субботу на официальном портале Еврокомиссии.

"Текст был готов к публикации в пятницу, но мы приняли решение открыть его после Рождества, чтобы не осложнять праздники нашему экспертному, медийному и политическому сообществу", - сообщил источник в Еврокомиссии.

В свою очередь пресс-секретарь Комитета постоянных представителей ЕС Себастиан Фишер написал в Twitter: "Для всех интересующихся сделкой по Brexit. Все 1 246 страниц проекта Соглашения между ЕС и Великобританией по торговле и сотрудничеству опубликованы. Наслаждайтесь чтением!"

Членам комитета - послам 27 стран ЕС предстоит разобраться с этим документом, поскольку именно они должны первыми официально одобрить этот текст. После этого все страны союза должны будут единогласно проголосовать в Совете ЕС за эти решения, затем соглашение может быть официально подписано. Все это должно быть сделано до 1 января 2021 года, что позволит применять соглашение во временном режиме до 28 февраля 2021 года. За эти два месяца Европарламент должен будет одобрить этот документ, а весь процесс ратификации со стороны Евросоюза завершит окончательное постановление Совета ЕС о заключении соглашения.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Он также отметил, что стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.