ЕК одобрила первый этап финансирования стран ЕС в оборонной отрасли

Еврокомиссия одобрила первый этап финансирования в области обороны для восьми государств - членов ЕС в рамках программы милитаризации SAFE.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.

"Европейская комиссия одобрила национальные планы в сфере обороны восьми государств-членов, что стало важным шагом в стремлении Европы к укреплению своей безопасности. Комиссия представила Совету [ЕС] предложение об утверждении финансовой помощи Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипру, Португалии и Румынии", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что финансирование представляет собой выделение долгосрочных кредитов на сумму около €38 млрд в результате подписания соглашений.

Согласно сообщению, меры "позволят этим странам в срочном порядке повысить свою военную готовность и приобрести необходимое современное военное оборудование", а также поспособствуют интеграции Украины в "экосистему безопасности ЕС".