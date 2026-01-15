ЕК одобрила первый этап финансирования стран ЕС в оборонной отрасли
- 15 января, 2026
- 21:46
Еврокомиссия одобрила первый этап финансирования в области обороны для восьми государств - членов ЕС в рамках программы милитаризации SAFE.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.
"Европейская комиссия одобрила национальные планы в сфере обороны восьми государств-членов, что стало важным шагом в стремлении Европы к укреплению своей безопасности. Комиссия представила Совету [ЕС] предложение об утверждении финансовой помощи Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипру, Португалии и Румынии", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что финансирование представляет собой выделение долгосрочных кредитов на сумму около €38 млрд в результате подписания соглашений.
Согласно сообщению, меры "позволят этим странам в срочном порядке повысить свою военную готовность и приобрести необходимое современное военное оборудование", а также поспособствуют интеграции Украины в "экосистему безопасности ЕС".