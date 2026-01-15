AK Aİ-nin səkkiz dövlətinin müdafiəsinin maliyyələşdirməsinin birinci mərhələsini təsdiqləyib
- 15 yanvar, 2026
- 22:04
Avropa Komissiyası (AK) SAFE militarizasiya proqramı çərçivəsində Aİ-nin səkkiz üzv dövləti üçün müdafiə sahəsində maliyyələşdirilmənin birinci mərhələsini təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə AK-nın saytında dərc olunmuş press-relizdə bildirilib.
"Avropa Komissiyası səkkiz üzv dövlətin milli müdafiə planlarını təsdiqləyib ki, bu da Avropanın təhlükəsizliyini gücləndirmək səylərində mühüm addımdır. Komissiya Şuraya Belçika, Bolqarıstan, Danimarka, İspaniya, Xorvatiya, Kipr, Portuqaliya və Rumıniya üçün maliyyə yardımını təsdiqləmək üçün təklif təqdim edib", - məlumatda bildirilir.
Bildirilir ki, maliyyələşdirmə sazişlərin imzalanması nəticəsində təxminən 38 milyard avro məbləğində uzunmüddətli kreditlərin ayrılmasıdır.
Məlumata görə, tədbirlər bu ölkələrə təcili olaraq hərbi hazırlıqlarını artırmağa və lazımi müasir hərbi texnika əldə etməyə imkan verəcək, həmçinin Ukraynanın Aİ-nin təhlükəsizlik ekosisteminə inteqrasiyasını asanlaşdıracaq.