    ЕК перечислила восьмой транш в €1 млрд в рамках кредитной программы G7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 15:21
    Европейская комиссия выделила восьмой транш исключительной макрофинансовой помощи (МФП) Украине в размере €1 млрд, на сегодня общая поддержка со стороны ЕС уже превысила €170 млрд с начала агрессии.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на ЕК.

    В целом объем макрофинансовой помощи составляет €18,1 млрд и представляет собой вклад ЕС в инициативу G7 по ускоренному предоставлению чрезвычайных доходов (ERA) стоимостью около €45 млрд. ЕС с учетом этого платежа предоставила Украине в рамках МФП €10 млрд с начала 2025 года.

    В Еврокомиссии отметили, что вчера президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к парламенту заявила, что комиссия ускорит выделение €6 млрд в рамках инициативы ERA, что позволит ЕС поддержать необходимое увеличение военных расходов этой осенью.

    Кредиты ERA от партнеров G7, а также кредит МФП от ЕС погашаются за счет средств от иммобилизованных российских государственных активов, находящихся в ЕС.

    Еврокомиссия выделила Украине восьмой транш макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Общая поддержка ЕС Украине превысила €170 млрд, а средства поступают за счет замороженных российских активов.

