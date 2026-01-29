Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Сумгайыте будет производиться более 3 тыс. тонн ламинированных и полипропиленовых мешков в год

    Промышленность
    • 29 января, 2026
    • 12:39
    В Сумгайыте будет производиться более 3 тыс. тонн ламинированных и полипропиленовых мешков в год

    В Сумгайыте ежегодно будет производиться более 3,12 тыс. тонн ламинированных и полипропиленовых мешков.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом заявил журналистам директор ООО Nun, действующего в Сумгайытском промышленном парке, Алескер Мустафаев в рамках медиатура, организованного на предприятие по следам визита президента.

    По его словам, в рамках проекта, который будет реализован компанией, получившей статус резидента парка в прошлом году, предусматривается строительство производственного предприятия на территории в 1 гектар: "Годовая производственная мощность завода, который будет построен на основе немецкой технологии, составит более 3,12 тыс. тонн, включая 1,68 тыс. тонн ламинированных и 1,44 тыс. тонн полипропиленовых мешков. Производимая продукция будет в основном направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка".

    Мустафаев добавил, что в результате реализации проекта планируется создать 140 постоянных рабочих мест:

    "Предусмотрено выделение льготного кредита в размере 3 млн манатов Фондом развития бизнеса Азербайджана, на создание предприятия, инвестиционная стоимость которого составляет 11,2 млн манатов. Одновременно планируется освобождение от НДС и таможенных пошлин оборудования, импортируемого для предприятия".

    Он также подчеркнул, что производимые на предприятии мешки будут использоваться в основном для упаковки в сельском хозяйстве, промышленности и строительной сфере:

    "В производственном процессе в качестве основного сырья будет использоваться местная полипропиленовая продукция предприятия SOCAR Polymer. Этот подход служит поддержке местного производства и повышению качества продукции".

    Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 января заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков ООО Nun в Сумгайытском промышленном парке.

    ООО Nun полипропиленовые и ламинированные мешки Сумгайытский промпарк Алескер Мустафаев полимеры SOCAR Polymer
    Sumqayıtda ildə 3 120 tondan çox laminatlı və polipropilen kisə istehsal ediləcək

    Последние новости

    13:36
    Фото

    Азербайджан и Венгрия обсудили исполнение документа по разминированию

    Внутренняя политика
    13:33

    Барро: Франция поддержит решения по санкциям в отношении Ирана

    Другие
    13:24

    AmCham предлагает интегрировать госуслуги Азербайджана в мобильные банковские приложения

    ИКТ
    13:12

    AmCham выступает за ведущую роль страховых компаний жизни в системе НПФ в Азербайджане

    Финансы
    13:11

    Каллас: ЕС планирует включить РФ в черный список стран, отмывающих деньги

    Другие страны
    13:07

    Глава МИД Ирана отправится с визитом в Турцию

    Внешняя политика
    13:04

    В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школы

    Наука и образование
    12:55

    Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организацией

    Другие страны
    12:51

    Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

    Другие страны
    Лента новостей