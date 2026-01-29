В Сумгайыте будет производиться более 3 тыс. тонн ламинированных и полипропиленовых мешков в год

В Сумгайыте ежегодно будет производиться более 3,12 тыс. тонн ламинированных и полипропиленовых мешков.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом заявил журналистам директор ООО Nun, действующего в Сумгайытском промышленном парке, Алескер Мустафаев в рамках медиатура, организованного на предприятие по следам визита президента.

По его словам, в рамках проекта, который будет реализован компанией, получившей статус резидента парка в прошлом году, предусматривается строительство производственного предприятия на территории в 1 гектар: "Годовая производственная мощность завода, который будет построен на основе немецкой технологии, составит более 3,12 тыс. тонн, включая 1,68 тыс. тонн ламинированных и 1,44 тыс. тонн полипропиленовых мешков. Производимая продукция будет в основном направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка".

Мустафаев добавил, что в результате реализации проекта планируется создать 140 постоянных рабочих мест:

"Предусмотрено выделение льготного кредита в размере 3 млн манатов Фондом развития бизнеса Азербайджана, на создание предприятия, инвестиционная стоимость которого составляет 11,2 млн манатов. Одновременно планируется освобождение от НДС и таможенных пошлин оборудования, импортируемого для предприятия".

Он также подчеркнул, что производимые на предприятии мешки будут использоваться в основном для упаковки в сельском хозяйстве, промышленности и строительной сфере:

"В производственном процессе в качестве основного сырья будет использоваться местная полипропиленовая продукция предприятия SOCAR Polymer. Этот подход служит поддержке местного производства и повышению качества продукции".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 января заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков ООО Nun в Сумгайытском промышленном парке.