    Алимова: В Азербайджане частных домов без документов в 10 раз больше, чем нежилых объектов

    В Азербайджане количество частных жилых домов, возведенных без правоустанавливающих документов, как минимум в 10 раз превышает число аналогичных нежилых объектов.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Нигяр Алимова на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По ее словам, в стране насчитывается около 400–500 тыс. объектов недвижимости, которые либо не имеют документов, либо не подлежат оформлению. Для определения точной статистики, отметила она, необходимо проведение масштабной инвентаризации.

    "Анализ обращений по нежилым объектам показывает, что именно частные жилые дома составляют основную часть проблемных построек, и их количество значительно выше - не менее чем в десять раз", - сказала Алимова.

    Она подчеркнула, что системный учет и инвентаризация позволят определить правовой статус таких объектов и обеспечить более точную и прозрачную регистрацию недвижимости.

    По словам Алимовой, срок действия указа президента Азербайджана о выдаче разрешений на эксплуатацию некоторых нежилых объектов завершен, и прием новых обращений прекращен. В рамках указа от 2023 года предпринимателям и гражданам временно предоставлялась возможность оформить разрешения и права собственности. Продление действия указа не предусмотрено.

    Azərbaycanda sənədsiz fərdi evlər qeyri-yaşayış obyektlərindən azı 10 dəfə çoxdur

