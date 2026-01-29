Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В ЮАР в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 12:38
    В ЮАР в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек

    В провинции Квазулу-Натал в ЮАР столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 10 человек.

    Как передает Report, об этом сообщили южноафриканские СМИ со ссылкой на местную службу экстренной помощи (ALS Paramedics).

    Сообщается, что ДТП произошло недалеко от парка Лотос, к югу от Дурбана.

    ЮАР ДТП грузовик микроавтобус

    Последние новости

    13:33

    Барро: Франция поддержит решения по санкциям в отношении Ирана

    Другие
    13:24

    AmCham предлагает интегрировать госуслуги Азербайджана в мобильные банковские приложения

    ИКТ
    13:12

    AmCham выступает за ведущую роль страховых компаний жизни в системе НПФ в Азербайджане

    Финансы
    13:11

    Каллас: ЕС планирует включить РФ в черный список стран, отмывающих деньги

    Другие страны
    13:07

    Глава МИД Ирана отправится с визитом в Турцию

    Внешняя политика
    13:04

    В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школы

    Наука и образование
    12:55

    Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организацией

    Другие страны
    12:51

    Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

    Другие страны
    12:47

    Добыча золота в мире в 2025 году достигла максимума за всю историю наблюдений

    Финансы
    Лента новостей