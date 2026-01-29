В ЮАР в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек

В провинции Квазулу-Натал в ЮАР столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщили южноафриканские СМИ со ссылкой на местную службу экстренной помощи (ALS Paramedics).

Сообщается, что ДТП произошло недалеко от парка Лотос, к югу от Дурбана.