В Азербайджане число электронных услуг в сфере регистрации и кадастра недвижимости достигло 41

    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 12:24
    В Азербайджане количество электронных услуг в сфере регистрации и кадастра недвижимости увеличилось.

    Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Нигяр Алимова на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    "В 2019 и 2020 годах этот показатель составлял 5, в 2021 году - 6, в 2022 году - 16, в 2023 году - 26, в 2024 году - 32, а в 2025 году количество электронных услуг увеличилось до 41", - сказала она.

    Алимова добавила, что такие услуги, как госрегистрация прав на недвижимость, оформление права пользования, устранение технических ошибок, допущенных при регистрации, раздел земельных участков, предоставление информации по архивным документам, выдача копий архивных документов теперь предоставляются в электронном порядке.

    Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrında elektron xidmətlərin sayı 41-ə çatıb

