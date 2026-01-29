Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Дорожная полиция задержала водителей, устроивших гонку на трассе Баку-Шамахы

    Происшествия
    • 29 января, 2026
    • 12:33
    Дорожная полиция задержала водителей, устроивших гонку на трассе Баку-Шамахы

    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана задержало водителей, устроивших гонку на 14-м километре автодороги Баку-Шамахы.

    Как сообщили Report в Управлении, полиция оперативно начала расследование после того, как в социальных сетях появились видеоматериалы, демонстрирующие вопиющие нарушения правил дорожного движения.

    В ходе расследования установлено, что 23 января 2026 года два водителя - Х. Гумбатов на автомобиле Chevrolet Cobalt (госномер 90-YD-792) и Р. Гадимов на машине той же марки (госномер 90-YH-208) - организовали скоростные заезды на оживленной трассе. Их поведение создало реальную угрозу для участников дорожного движения.

    Сотрудники дорожной полиции оперативно задержали обоих нарушителей. В отношении них приняты меры в соответствии с действующим законодательством Азербайджана.

    нелегальные гонки трасса Баку-Шамахы нарушение ПДД безопасность на дорогах дорожная полиция
