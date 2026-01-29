Запуск электронной системы реестра и кадастра недвижимости в Азербайджане планируется к 2027 году

Ввод в эксплуатацию информационной системы "Электронный реестр и кадастр недвижимого имущества" в Азербайджане запланирован к концу 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Нигяр Алимова на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и предстоящим целям.

По ее словам, указанная система создается в соответствии с указом президента Азербайджана №2324 от 17 ноября 2023 года.

"Работы в этом направлении продолжаются, систему планируется ввести систему в эксплуатацию до конца этого года", - сказала она.

Алимова добавила, что новая система позволит собрать данные о кадастре и реестре недвижимого имущества на единой электронной платформе, ускорить обмен информацией, обеспечить более оперативное и прозрачное предоставление услуг.