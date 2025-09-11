AK G7 kredit proqramı çərçivəsində Ukraynaya 1 milyard avro məbləğində səkkizinci tranşı ayırıb

İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    • 11 sentyabr, 2025
    • 15:32
    Avropa Komissiyası (AK) Ukraynaya 1 milyard avro məbləğində müstəsna makromaliyyə yardımının (MFY) səkkizinci tranşını ayırıb.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosu Avropa Komissiyasına istinadən xəbər verir.

    Ümumilikdə, makromaliyyə yardımının həcmi 18,1 milyard avro təşkil edir.

    AK-da qeyd ediblər ki, dünən Komissiyanın prezidenti Ursula fon der Lyayen parlamentə müraciətində komissiya ERA təşəbbüsü çərçivəsində 6 milyard avronun ayrılmasını sürətləndirəcəyini bildirib ki, bu da Avropa İttifaqına (Aİ) bu payızda hərbi xərclərin zəruri artımını dəstəkləməyə imkan verəcək.

    G7 tərəfdaşlarından ERA kreditləri, həmçinin Aİ-dən MFY krediti Aİ-də olan dondurulmuş Rusiya dövlət aktivlərindən əldə edilən vəsaitlər hesabına ödənilir.

    AK Ukraynaya 1 milyard avro məbləğində makromaliyyə yardımının səkkizinci tranşını ayırıb. Aİ-nin Ukraynaya ümumi dəstəyi 170 milyard avronu keçib və vəsaitlər dondurulmuş Rusiya aktivləri hesabına daxil olur.

    Avropa Komissiyası Ukrayna
