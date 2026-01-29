Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал "Карабах" и "Нефтчи"
Футбол
- 29 января, 2026
- 12:25
Дисциплинарный комитет АФФА наложил штрафы на ряд клубов Премьер-лиги Мисли по итогам матчей XVII тура.
Как сообщает Report, агдамский "Карабах" оштрафован на 2500 манатов за появление постороннего лица на поле после матча с "Кяпазом". Бакинский "Нефтчи" выплатит 2000 манатов за нарушение плана игрового дня во время встречи с "Зиря".
Кроме того, "Имишли" оштрафован на 700 манатов из-за шести желтых карточек, полученных футболистами в матче с "Араз-Нахчыван". Четыре предупреждения игроков "Араз-Нахчыван" также привели к штрафу в размере 700 манатов.
Аналогичное наказание понес "Сабах": за пять желтых карточек в матче с "Карван-Евлах" клуб выплатит 700 манатов.
Последние новости
13:33
Барро: Франция поддержит решения по санкциям в отношении ИранаДругие
13:24
AmCham предлагает интегрировать госуслуги Азербайджана в мобильные банковские приложенияИКТ
13:12
AmCham выступает за ведущую роль страховых компаний жизни в системе НПФ в АзербайджанеФинансы
13:11
Каллас: ЕС планирует включить РФ в черный список стран, отмывающих деньгиДругие страны
13:07
Глава МИД Ирана отправится с визитом в ТурциюВнешняя политика
13:04
В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школыНаука и образование
12:55
Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организациейДругие страны
12:51
Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 годуДругие страны
12:47