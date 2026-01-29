Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал "Карабах" и "Нефтчи"

Дисциплинарный комитет АФФА наложил штрафы на ряд клубов Премьер-лиги Мисли по итогам матчей XVII тура.

Как сообщает Report, агдамский "Карабах" оштрафован на 2500 манатов за появление постороннего лица на поле после матча с "Кяпазом". Бакинский "Нефтчи" выплатит 2000 манатов за нарушение плана игрового дня во время встречи с "Зиря".

Кроме того, "Имишли" оштрафован на 700 манатов из-за шести желтых карточек, полученных футболистами в матче с "Араз-Нахчыван". Четыре предупреждения игроков "Араз-Нахчыван" также привели к штрафу в размере 700 манатов.

Аналогичное наказание понес "Сабах": за пять желтых карточек в матче с "Карван-Евлах" клуб выплатит 700 манатов.