    Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал "Карабах" и "Нефтчи"

    Футбол
    • 29 января, 2026
    • 12:25
    Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал Карабах и Нефтчи

    Дисциплинарный комитет АФФА наложил штрафы на ряд клубов Премьер-лиги Мисли по итогам матчей XVII тура.

    Как сообщает Report, агдамский "Карабах" оштрафован на 2500 манатов за появление постороннего лица на поле после матча с "Кяпазом". Бакинский "Нефтчи" выплатит 2000 манатов за нарушение плана игрового дня во время встречи с "Зиря".

    Кроме того, "Имишли" оштрафован на 700 манатов из-за шести желтых карточек, полученных футболистами в матче с "Араз-Нахчыван". Четыре предупреждения игроков "Араз-Нахчыван" также привели к штрафу в размере 700 манатов.

    Аналогичное наказание понес "Сабах": за пять желтых карточек в матче с "Карван-Евлах" клуб выплатит 700 манатов.

