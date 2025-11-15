ЕК на следующей неделе представит план по улучшению военной мобильности

Еврокомиссия вместе со службой по иностранным делам и политике безопасности представит на следующей неделе план по улучшению военной мобильности.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам встречи в Берлине в формате Е5 с участием глав оборонных ведомств Германии, Великобритании, Италии, Франции и Польши.

По ее словам, план будет включать предложения, предусматривающие развитие дорог, мостов, туннелей, железнодорожных линий, аэропортов и других инфраструктурных объектов Евросоюза, чтобы они могли справляться с крупномасштабными передвижениями военных подразделений, объединению транспортных ресурсов для оказания помощи друг другу в случае необходимости и ускорению процесса получения разрешений на перемещение войск между странами.

"Сегодня мы обсуждали рост гибридных атак против Европы: диверсии, кибератаки, вторжения дронов стали повседневным явлением. Мы не можем принять это как новую норму, - отметила Каллас. - Поэтому нужна систематическая совместная работа для противостояния гибридным угрозам и создания сдерживающих факторов".

Она добавила, что для улучшения европейской обороноспособности ЕС представил четкую дорожную карту по устранению пробелов в девяти областях. Теперь эти вопросы нужно решать, заключила глава европейской дипломатии.