Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    ЕК на следующей неделе представит план по улучшению военной мобильности

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 00:24
    ЕК на следующей неделе представит план по улучшению военной мобильности

    Еврокомиссия вместе со службой по иностранным делам и политике безопасности представит на следующей неделе план по улучшению военной мобильности.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам встречи в Берлине в формате Е5 с участием глав оборонных ведомств Германии, Великобритании, Италии, Франции и Польши.

    По ее словам, план будет включать предложения, предусматривающие развитие дорог, мостов, туннелей, железнодорожных линий, аэропортов и других инфраструктурных объектов Евросоюза, чтобы они могли справляться с крупномасштабными передвижениями военных подразделений, объединению транспортных ресурсов для оказания помощи друг другу в случае необходимости и ускорению процесса получения разрешений на перемещение войск между странами.

    "Сегодня мы обсуждали рост гибридных атак против Европы: диверсии, кибератаки, вторжения дронов стали повседневным явлением. Мы не можем принять это как новую норму, - отметила Каллас. - Поэтому нужна систематическая совместная работа для противостояния гибридным угрозам и создания сдерживающих факторов".

    Она добавила, что для улучшения европейской обороноспособности ЕС представил четкую дорожную карту по устранению пробелов в девяти областях. Теперь эти вопросы нужно решать, заключила глава европейской дипломатии.

    Еврокомиссия военная мобильность Кая Каллас
    AK gələn həftə hərbi mobilliyin təkmilləşdirilməsi planını təqdim edəcək

    Последние новости

    00:49

    Перес покинет пост президента "Реала" в 2026 году

    Футбол
    00:24

    ЕК на следующей неделе представит план по улучшению военной мобильности

    Другие страны
    23:48

    Число погибших в ДТП в Пермском крае РФ возросло до семи - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    23:43

    "Галатасарай" начал переговоры с Икарди о продлении контракта

    Футбол
    23:33

    Каллас: Поддержка Украины – небольшая цена по сравнению с возможной победой РФ

    Другие страны
    23:26
    Фото

    Азербайджанский спортсмен взял на Исламиаде серебро по муай-таю

    Индивидуальные
    23:09

    CNN: Чиновники администрации Трампа пытаются убедить его не проводить ядерные испытания

    Другие страны
    22:53
    Фото

    SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили реализацию совместных проектов

    Энергетика
    22:46

    В Гаджигабуле нашли тело пропавшего без вести 72-летнего мужчины

    Происшествия
    Лента новостей