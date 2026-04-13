    ЕК на саммите в Никосии представит пакет мер для борьбы с энергокризисом

    Еврокомиссия (ЕК) готовит пакет срочных мер для обсуждения на неформальном саммите ЕС в Кипре на следующей неделе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе по итогам обсуждений на коллегии в ЕК.

    Основной акцент предлагаемых шагов - смягчение последствий энергетического кризиса для экономики и граждан Евросоюза, а также усиление координации между странами-членами.

    Среди ключевых инициатив предлагается более тесное взаимодействие государств ЕС при закупках газа и управлении стратегическими запасами, чтобы избежать конкуренции между странами на рынке. Кроме этого, рассматривается возможность скоординированного высвобождения нефтяных резервов для стабилизации цен.

    Отдельное внимание будет уделено мерам по поддержке населения и бизнеса. Еврокомиссия, по словам фон дер Ляйен, намерена предложить государствам применять адресные, своевременные и оперативные меры помощи наиболее уязвимым домохозяйствам и секторам экономики. В этом контексте планируется временное смягчение правил государственной помощи для поддержки компаний.

    Еще одним направлением станут меры по снижению спроса на энергию - через повышение энергоэффективности, модернизацию зданий и промышленного оборудования.

    Параллельно обсуждаются более долгосрочные структурные меры. В частности, Еврокомиссия намерена ускорить развитие возобновляемой и ядерной энергетики, расширить электрификацию экономики и устранить барьеры для инвестиций в энергосистему, включая сети и накопители энергии.

    По словам фон дер Ляйен, текущий кризис вновь продемонстрировал высокую цену зависимости Европы от ископаемого топлива. В этой связи ЕС намерен ускорить переход к более устойчивым и автономным источникам.

