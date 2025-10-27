ЕК готовит предложения для финансовой поддержки Украины на 2026-2027 гг.
- 27 октября, 2025
- 16:07
Европейская комиссия готовит предложения для финансовой поддержки Украины на последующие два года, нужды которой оцениваются в размере около $60 млрд.
Как сообщает европейское бюро Report, официальный представитель ЕС Балаш Уйвари отметил, что это базируется на оценке Международного валютного фонда.
