ЕК готовит предложения для финансовой поддержки Украины на 2026-2027 гг.

Европейская комиссия готовит предложения для финансовой поддержки Украины на последующие два года, нужды которой оцениваются в размере около $60 млрд.

Как сообщает европейское бюро Report, официальный представитель ЕС Балаш Уйвари отметил, что это базируется на оценке Международного валютного фонда.

Новость дополняется