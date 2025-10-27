Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    ЕК готовит предложения для финансовой поддержки Украины на 2026-2027 гг.

    • 27 октября, 2025
    • 16:07
    ЕК готовит предложения для финансовой поддержки Украины на 2026-2027 гг.

    Европейская комиссия готовит предложения для финансовой поддержки Украины на последующие два года, нужды которой оцениваются в размере около $60 млрд.

    Как сообщает европейское бюро Report, официальный представитель ЕС Балаш Уйвари отметил, что это базируется на оценке Международного валютного фонда.

    Новость дополняется

    Ukraynaya 2026-2027-ci illər üçün maliyyə dəstəyi təklifləri hazırlanır

